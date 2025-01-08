Росіяни атакують Покровськ артилерією та дронами, обстріли почастішали — МВА

Російська армія продовжує атакувати Покровськ на Донеччині, удари почастішали. У місті відсутнє світло, газ та водопостачання. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє Радіо Свобода.



За його словами, росіяни обстрілюють місто за допомогою артилерії та FPV-дронів.



«На жаль, у Покровську ситуація по обстрілах погіршується. Вони почастішали», — сказав Добряк.



Крім того, у місті не працює шахта, проте продовжують функціонувати кілька магазинів та «Укрпошта». Міська лікарня працює, але в обмеженому режимі.



Станом на 8 січня у Покровську залишається 7200 осіб. Триває евакуація, мешканців приймають на Івано-Франківщині, де їм надають житло та фінансову допомогу.



Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів троє мешканців Покровська зазнали поранень 7 січня.