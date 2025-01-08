У приватному секторі Костянтинівки відновили газопостачання після обстрілу армії РФ

У Костянтинівці відновили газопостачання після обстрілу. Фото: Донецькоблгаз

У Костянтинівці на Донеччині газовики відновили газопостачання для 21 абонента після російської атаки. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгаза».



«У Костянтинівці газовики продовжують відновлювати газопостачання після російського обстрілу. Минулої доби повернути блакитне паливо вдалося 21 абоненту приватного сектору», — йдеться в повідомленні.



Фахівці Костянтинівського управління з газопостачання та газифікації відновили шафовий газорегулюючий пункт.



Також замінено ділянки газопроводів загальною довжиною понад 10 метрів, відновлено 6 опор та вкладено на опори понад 50 метрів газопроводу.





Раніше ми писали, що вранці 8 січня російські військові обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині.