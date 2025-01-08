Російські війська, можливо, зайняли Іванівку на Лиманському напрямку

Окупаційні війська РФ фактично захопили населений пункт Іванівка на Лиманському напрямку. Про це повідомляє телеграм-канал «Офіцер+».
Попередньо, росіяни перебувають у самому селищі, яке розташоване в низині щодо позицій Сил оборони України.
«При нормальному управлінні та взаємодії ворога можна стримувати в селі та методично знищувати. Відверто кажучи, проблеми на напрямку є, і я говорю не про поточну обстановку, а про передумови, що до цього призвели», - йдеться в повідомленні.
У Генштабі тим часом повідомляють, що на Лиманському напрямку війська Росії атакували 14 разів, включно з Тернами та Іванівкою.
Нагадаємо, 24 грудня 2024 року двоє чоловіків і поранена жінка вийшли пішки з прифронтового села Іванівка. Вони були останніми мешканцями села.
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