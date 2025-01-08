Російські війська, можливо, зайняли Іванівку на Лиманському напрямку

Армія РФ, можливо, захопила Іванівку Донецької області. Фото: мапа DeepState

Окупаційні війська РФ фактично захопили населений пункт Іванівка на Лиманському напрямку. Про це повідомляє телеграм-канал «Офіцер+».



Попередньо, росіяни перебувають у самому селищі, яке розташоване в низині щодо позицій Сил оборони України.



«При нормальному управлінні та взаємодії ворога можна стримувати в селі та методично знищувати. Відверто кажучи, проблеми на напрямку є, і я говорю не про поточну обстановку, а про передумови, що до цього призвели», - йдеться в повідомленні.



У Генштабі тим часом повідомляють, що на Лиманському напрямку війська Росії атакували 14 разів, включно з Тернами та Іванівкою.

Нагадаємо, 24 грудня 2024 року двоє чоловіків і поранена жінка вийшли пішки з прифронтового села Іванівка. Вони були останніми мешканцями села.