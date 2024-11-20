На Луганщині окупанти не вивозять сміття: у містах з'явилися стихійні звалища, за які штрафують людей – ОВА

В Алчевську, як і в багатьох окупованих містах Луганщини, спостерігається бездіяльність «комунальних служб», відповідальних за вивезення сміття. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, проблемі, як і майже всім іншим – 10 років.



«За цей час у місті утворилася низка стихійних звалищ. Замість покращення рівня міського сервісу окупаційна влада вирішила штрафувати за це громадян. Встановлюють понад 100 камер відеоспостереження у найбільш завантажених точках збирання твердих комунальних відходів. Сміття, як і раніше, збиратиметься на звалищах – паралельно збиратимуться і штрафи. З бездіяльності можна ще й отримувати прибуток», – наголосив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на покинуту зону.