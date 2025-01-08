В Україні запровадили нові стандарти медпідготовки військових

У Міноборони запровадили нові стандарти медпідготовки військових.

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки домедичної допомоги для військовослужбовців. Формат навчання включатиме лекції та практичні заняття. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



Як зазначається, буде запроваджено два стандарти підготовки:



- домомедична допомога — те, чому вчать на БЗВП. Допомога при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець.



- розширена домедична допомога базового рівня — поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.



Формат навчання:



- лекції з мультимедійним супроводом;



- практичні заняття у малих групах;



- симуляції в польових умовах.



Також будуть застосовані нові методики, зокрема: інтерактивні технології, навчальні програми та сучасний підхід до навчання.



«Сертифіковані інструктори оцінюватимуть знання та навички військовослужбовців через теоретичні та практичні завдання. Ті, хто продемонструє високі результати, зможуть продовжити навчання за медичними спеціальностями», — йдеться у повідомленні.