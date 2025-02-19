Макрон закликав до мирних переговорів України та Росії

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Інтерфакс

Для врегулювання конфлікту в Україні Київ та Москва мають сісти за один стіл переговорів, заявив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі Х (Twitter).

Макрон повідомив, що провів розмову з бразильським президентом Луїсом Інасіу Лула да Сілвою.

«Ми разом віримо, що миру в Україні можна досягти лише шляхом переговорів, об'єднавши Росію та Україну за одним столом», — написав Макрон.

Світова спільнота має стабілізуватися, додав він.

Політик також повідомив, що провів зустрічі з кількома європейськими лідерами, а також поговорив із президентом США Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським.

«Ми прагнемо міцного та довгострокового миру в Україні. Щоб цього досягти, Росія має припинити агресію, і це має супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для українців», — написав Макрон.

Інакше, упевнений французький лідер, повториться ситуація, аналогічна до кризи з Мінськими угодами.