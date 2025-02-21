РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: є жертва та постраждалий

Увечері у четвер, 20 лютого, російські загарбники вдарили по Костянтинівці Донецької області. Є жертва та поранений. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період часу з 23:25 по 23:35 ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії містом Костянтинівка. Внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна людина, поранено 1 цивільну людину», — зазначив він.



Крім того, за словами Горбунова, пошкоджено 5 фасадів приватних будинків, 2 лінії газопроводу та 2 легкові автомобілі.



Раніше ми писали, що російські війська 20 лютого кілька разів обстріляли Костянтинівку. Вдень загинули четверо людей.