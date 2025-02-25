Війська РФ обстріляли Донеччину: 1 загиблий, 6 поранених за добу

24 лютого російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області у Слов'янську. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Крім того, за добу поранення дістали шестеро осіб: двоє у Слов'янську, двоє у Краматорську, по одному — у Костянтинівці та Федорівці.







Від початку повномасштабного вторгнення на території Донеччини, без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи, загинули 2 983 людини, а ще 6 757 дістали поранення.



Росія щодня завдає ударів по населених пунктах Донеччини, руйнуючи цивільну інфраструктуру та загрожуючи життю мирних жителів.