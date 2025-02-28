Китай пригрозив США жорсткою відповіддю через нові мита Трампа

Китай пригрозив відповісти «всіма необхідними заходами» на нові мита США, заявив представник Міністерства комерції КНР.



Реакція Пекіна відбулася після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткового 10% мита на китайський імпорт. Нові тарифи наберуть чинності 4 березня і доповнять аналогічне мито, введене раніше цього місяця.



Китайська влада наголосила, що готова захищати свої законні права та інтереси. Додаткові мита стали частиною ширшої торгівельної стратегії Трампа, що зачіпає технології та інвестиції.