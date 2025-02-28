Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Китай пригрозив США жорсткою відповіддю через нові мита Трампа

28 лютого 2025, 20:44

Китай пригрозив США жорсткою відповіддю через нові мита Трампа

Китай пригрозив відповісти «всіма необхідними заходами» на нові мита США, заявив представник Міністерства комерції КНР.

Реакція Пекіна відбулася після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткового 10% мита на китайський імпорт. Нові тарифи наберуть чинності 4 березня і доповнять аналогічне мито, введене раніше цього місяця.

Китайська влада наголосила, що готова захищати свої законні права та інтереси. Додаткові мита стали частиною ширшої торгівельної стратегії Трампа, що зачіпає технології та інвестиції.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
США Китай
Інше
мито торгівля

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
22:00
Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу
11:33
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
усі новини
20:44
Китай пригрозив США жорсткою відповіддю через нові мита Трампа
20:30
Трамп: Зеленський не готовий до миру та використовує США для переваги
19:50
Олланд: Трамп більше не союзник Європи
19:30
Загрози та закиди у прямому ефірі: про що посперечалися Трамп, Зеленський та Венс перед журналістами
19:24
Втрати окупантів від початку року становлять 84 тисячі — ЗСУ
19:00
Україна потребує ППО: Зеленський звернувся до Трампа у Білому домі
18:51
Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі
18:40
Зеленський зустрівся з сенаторами США перед візитом до Білого дому
18:31
У Краматорську рятувальники запобігли повені
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
17:24
Українська авіація атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Брянській області
17:17
Прикордонники знищили екскаватор окупантів
17:12
ЗСУ знищили техніку, яку російські війська використовували для штурмів на Новопавлівському напрямку
17:07
На Миколаївщині пожежа після удару РФ: рятувальники ліквідували вогонь
16:56
Росія через невдачі під Покровськом посилює тиск на Новопавлівському напрямку – ЗСУ
16:53
Саміт за участю Зеленського та європейських лідерів пройде у Лондоні 2 березня
16:42
ЄС: переговори щодо України неможливі без її участі
16:28
Обстріл Костянтинівки: росіяни вдарили по будівлі «Донецькоблгазу»
15:55
У Херсоні відновили тепломережу, пошкоджену обстрілами РФ
усі новини
ВІДЕО
Втрати окупантів з початку року склали 84 тисячі. Фото: кадр із відео Втрати окупантів від початку року становлять 84 тисячі — ЗСУ
28 лютого, 19:24
Удар за позиціями ФСБ у Брянській області відбувся 27 лютого. Фото: Генштаб Українська авіація атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Брянській області
28 лютого, 17:24
Знищена російська техніка на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили техніку, яку російські війська використовували для штурмів на Новопавлівському напрямку
28 лютого, 17:12
Наслідки обстрілу будівлі «Донецькоблгазу» у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Обстріл Костянтинівки: росіяни вдарили по будівлі «Донецькоблгазу»
28 лютого, 16:28
У Херсоні відновили тепломережу. Фото: кадр із відео У Херсоні відновили тепломережу, пошкоджену обстрілами РФ
28 лютого, 15:55
Підірваний автомобіль співробітника ФСБ в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
28 лютого, 14:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір