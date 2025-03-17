Офіційно: у Мінфіні спростували інформацію про підвищення податків для ФОПів

Мінфін не планує підвищення податків для ФОПів Фото: pixabay

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що нібито Міністерство фінансів планує підвищити податки для ФОП. Проте у відомстві звернулися до українців із спростуванням.



«Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — йдеться у повідомленні.

Як пояснюється, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.



«Цей процес відбуватиметься публічно і вимагатиме обговорень із громадськістю, бізнесом та всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів», -—зазначили у пресслужбі.



У Мінфіні додали, що лише після обговорень законодавчі зміни розглядатимуться та прийматимуться Верховною Радою.



Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила проект змін до Податкового кодексу у першому читанні. Планується, що після ухвалення загалом податки підвищать з 1 жовтня.