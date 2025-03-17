Официально: в Минфине опровергли информацию о повышении налогов для ФОПов

Минфин не планирует повышение налогов для ФОПов. Фото: pixabay

Недавно в сети появилась информация, що якобы Министерство финансов планирует повысить налоги для ФЛП. Однако в ведомстве обратились к украинцам с опровержением.



«Анонимные Телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и имеет манипулятивный характер», — говорится в сообщении.

Как поясняется, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках.



«Этот процесс будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров», - отметили в пресс-службе.



В Минфине добавили, что только после обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься ВР.



Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.