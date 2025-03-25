У Кремлі висунули умови для початку перемир'я у Чорному морі

Кремль. Фото: Адміністрація президента РФ

У Саудівській Аравії під час переговорів російська та американська сторони домовились забезпечити реалізацію «Чорноморської ініціативи». Про це стало відомо із повідомлення Кремля.



Ця ініціатива включає забезпечення у Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили та недопущення використання комерційних судів у військових цілях.



Однак, як заявили в Кремлі, перемир'я в Чорному морі почне діяти лише після:

зняття санкційних обмежень із «Россільгоспбанку» та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством та добривами, їх підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;

зняття обмежень на здійснення операцій торгівельного фінансування;

зняття санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства та добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства та добрив;

зняття обмежень на обслуговування в портах судів і санкцій з кораблів під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством і добривами;

зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства та добрив.

Нагадаємо, що 23 березня в Ер-Ріяді відбувся перший раунд технічних переговорів між Україною та США. У складі української делегації були присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.



Вже 24 березня у столиці Саудівської Аравії відбулися 12-годинні переговори між російською та американською делегаціями. Серед головних тем – припинення атак на енергетичну інфраструктуру та безпека судноплавства у Чорному морі.



Наступного дня після зустрічі Москви та Вашингтона українська та американська сторони провели другий раунд переговорів.



Міністр оборони України Рустем Умєров після закінчення переговорів озвучив їхні результати. Серед них – домовленість сторін забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі.