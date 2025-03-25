У Кремлі висунули умови для початку перемир'я у Чорному морі

У Саудівській Аравії під час переговорів російська та американська сторони домовились забезпечити реалізацію «Чорноморської ініціативи». Про це стало відомо із повідомлення Кремля.
Ця ініціатива включає забезпечення у Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили та недопущення використання комерційних судів у військових цілях.
Однак, як заявили в Кремлі, перемир'я в Чорному морі почне діяти лише після:
Нагадаємо, що 23 березня в Ер-Ріяді відбувся перший раунд технічних переговорів між Україною та США. У складі української делегації були присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.
Вже 24 березня у столиці Саудівської Аравії відбулися 12-годинні переговори між російською та американською делегаціями. Серед головних тем – припинення атак на енергетичну інфраструктуру та безпека судноплавства у Чорному морі.
Наступного дня після зустрічі Москви та Вашингтона українська та американська сторони провели другий раунд переговорів.
Міністр оборони України Рустем Умєров після закінчення переговорів озвучив їхні результати. Серед них – домовленість сторін забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі.