Поліція зафіксувала 3,6 тисячі ударів по Донецькій області за добу

Минулої доби російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє поліція Донеччини.

Усього зафіксовано 3 618 російських ударів по лінії фронту та житловим кварталам.



Під обстрілом опинилися 13 населених пунктів: Білицьке, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Торецьк, а також Дробишеве, Зарічне, Білокузьминівка, Віролюбівка, Мирне, Сергіївка, Щурове та Ялта.

Зруйновано 37 цивільних об'єктів, з них 29 — житлові будинки.

У Зарічному внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів.

У Родинському росіяни вдарили артилерією — загинув чоловік, зруйнований приватний будинок.

У Мирному (Гродівська громада) після удару FPV-дрона поранено людину.

У Покровську було скинуто авіабомбу ФАБ-250 — зруйновано дев'ятиповерхівку.

У Білицькому дрон пошкодив два приватні будинки.

У Сергіївці пошкоджено житловий будинок.

У Костянтинівці FPV-дрон потрапив у будинок, також пошкоджено два цивільні автомобілі.

У Білокузьминівці артобстрілом пошкоджено 8 будинків.

По Дробишеву вдарила бомба ФАБ-250 — зруйновано 14 будинків та автомобіль.

У Щуровому та Віролюбівці пошкоджено інфраструктуру.

У Ялті (Комарська громада) пошкоджено приватний будинок.

Крім того, уточнено дані про жертв після ранніх обстрілів. У Мирнограді загинула мирна мешканка після удару дрона 2 квітня. У селі Мирне Комарської громади поранено ще одну жінку.