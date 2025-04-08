Чотири машини швидкої допомоги має намір пожертвувати Україні Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск. Фото: Інтерфакс

Папа Римський збирається пожертвувати Україні чотири машини швидкої допомоги. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За словами представників Ватикану, Папа Франциск хоче передати в дар кілька машин швидкої допомоги для використання на лінії фронту в Україні.

Наголошується, що Папа вже передав три машини швидкої допомоги, а також лікарняний транспортер та ультразвукове обладнання українським лікарням, які постраждали від російських авіаударів.

Ватикан також відправив в Україну продукти харчування тривалого зберігання, генератори, одяг та медикаменти. Крім того, у державі-місті викарбували медалі із зображенням українських жінок та дівчаток, які рятуються від війни, доходи від яких підуть на благодійність в Україні.

Ватикан не відіграє жодної ролі у переговорах про можливе припинення вогню між Росією та Україною. Заклики Папи Римського припинити бойові дії досі залишалися практично непочутими. Проте Ватикан вже уможливив обмін полоненими між Україною та Росією, пише Bild.