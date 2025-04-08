На війні загинув псковський десантник, причетний до звірств у Київській області

Омаралінов, можливо, був ліквідований під час артобстрілу. Фото: кадр із відео

На війні проти України ліквідовано Руслана Омаралінова — військового злочинця з 234-го Псковського десантно-штурмового полку, причетного до звірств в Ірпені та Бучі. Про це повідомляє телеграм-канал «Exilenova+».



За словами його родички, Омаралінов міг потрапити під обстріл у селищі Огурци: «Був на КП. Коли почався обстріл, він у бліндаж залетів. Можливо, він досі там поранений», - писала вона раніше.

Пізніше вже з'явилася інформація, що його поховали.

Омаралінов утримував десятьох місцевих жителів у підвалі захопленого будинку в Ірпені, піддавав їх побиттю, інсценував страти, позбавляв їжі, води й доступу до туалету.

«Занадто легка та несправедлива смерть. У цьому випадку кату пощастило», — зазначається у повідомленні.