Вдень росіяни атакували Костянтинівку ударними дронами

Близько 14:00 у середу, 9 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка Донецької області, застосувавши ударні FPV-дрони.
Про це повідомила міська військова адміністрація.
Зазначається, що внаслідок удару було пошкоджено вантажний автомобіль.
У МВА додали, що обійшлося без жертв та постраждалих.
Раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок російських атак на Донеччині загинули двоє людей: у місті Костянтинівка та в селі Багатир Великоновосілківської громади.
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