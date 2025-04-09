Вдень росіяни атакували Костянтинівку ударними дронами

Російський дрон пошкодив вантажівку у Костянтинівці Донецької області сьогодні вдень. Фото: МВА

Близько 14:00 у середу, 9 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка Донецької області, застосувавши ударні FPV-дрони.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок удару було пошкоджено вантажний автомобіль.

У МВА додали, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок російських атак на Донеччині загинули двоє людей: у місті Костянтинівка та в селі Багатир Великоновосілківської громади.