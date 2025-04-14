Чотири людини загинули через російський обстріл на Харківщині 14 квітня — ОВА

Внаслідок російського обстрілу Харківської області сьогодні, 14 квітня, загинули четверо людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує накривати вогнем населені пункти Харківщини, вбиваючи мирних жителів», — написав він.

Синєгубов зазначив, що у місті Куп'янськ внаслідок артилерійських обстрілів загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка.

У селі Шевченкове внаслідок обстрілу з РСЗВ травми, не сумісні з життям, зазнали 77-річна жінка та 52-річний чоловік, повідомив начальник ОВА.