МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління БпЛА окупантів

Удар GBU-62 по російському опорнику і ПУ. Фото: кадр із відео

Екіпаж МіГ-29 Збройних сил України завдав успішних ударів по пункту управління безпілотниками та ротному опорному пункту російських військ. Про це повідомляють бійці підрозділу ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».



«Нещодавно розповідав про хлопця, який на характері "вивіз" двох Су-30 — змусив їх відстріляти весь боєкомплект Р-27, а потім впевнено знищив укріплення. Він знову це зробив», - ідеться в повідомленні.



Зазначається, що протиракетний маневр завершився точним скиданням двох високоточних бомб GBU-62.

Раніше екіпаж МіГ-29 за допомогою високоточних бомб GBU-62 знищив ще один командний пункт одного із полків російських військ.