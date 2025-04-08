Авіація вдарила по ангарах військ РФ у Курській області: знищені десятки окупантів, зокрема екіпажі БПЛА

Село Озерки у Курській області. Фото: карта DeepState

7 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, які активно використовували Збройні сили РФ у селі Озерки Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок удару знищені ангари, кілька військових споруд, а також технічне обладнання. Ліквідовані понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БПЛА та ремонтники.



«Знищення цього об'єкта суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України у Сумській області та на Курському напрямку», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини, ЗСУ відбили масовану атаку.