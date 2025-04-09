Українська авіація знищила пункт управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині

7 квітня Повітряні сили ЗСУ уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил РФ на окупованій території Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Українські льотчики повністю зруйнували бетонну споруду. Втрати уточнюються, але знищені від 20 до 30 окупантів.
«Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії у цьому районі», – заявили у Генштабі.
Нагадаємо, що 7 квітня українська авіація вдарила по ангарах військ РФ у Курській області, внаслідок чого знищені десятки окупантів, зокрема екіпажі БПЛА.