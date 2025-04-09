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Українська авіація знищила пункт управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині

09 квітня 2025, 09:51

Українська авіація знищила пункт управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині

Удар за пункту управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео Удар за пункту управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео

7 квітня Повітряні сили ЗСУ уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил РФ на окупованій території Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Українські льотчики повністю зруйнували бетонну споруду. Втрати уточнюються, але знищені від 20 до 30 окупантів.

«Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії у цьому районі», – заявили у Генштабі.

Нагадаємо, що 7 квітня українська авіація вдарила по ангарах військ РФ у Курській області, внаслідок чого знищені десятки окупантів, зокрема екіпажі БПЛА.

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