Українська авіація знищила пункт управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині

Удар за пункту управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео

7 квітня Повітряні сили ЗСУ уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил РФ на окупованій території Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Українські льотчики повністю зруйнували бетонну споруду. Втрати уточнюються, але знищені від 20 до 30 окупантів.



«Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії у цьому районі», – заявили у Генштабі.

Нагадаємо, що 7 квітня українська авіація вдарила по ангарах військ РФ у Курській області, внаслідок чого знищені десятки окупантів, зокрема екіпажі БПЛА.