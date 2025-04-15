Слов'янськ атакували чотири «Шахеди», сталася пожежа

Слов'янськ під ударом БпЛА РФ

Слов'янськ зазнав атаки російських ударних безпілотників «Шахед». За даними кореспондента «Новин Донбасу» з місця подій, у місті зафіксовано прямі влучання і загоряння.



Два дрони вдарили по місту близько 8:50, потім була атака ще двох безпілотників. Незабаром після цього в небі над Слов'янськом було помічено п'ятий «Шахед», але інформації про його удар поки що немає.

Один із безпілотників влучив поруч із багатоквартирним будинком — удар вибив вікна у квартирах.



Уранці Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській і Донецькій областях.