«Комерційні можливості»: Уіткофф заявив про ймовірність мирної угоди з Путіним

Спеціальний посланець Трампа Стів Уіткофф. Фото: РТН

Спецпосланник Трампа Стів Уіткофф заявив, що бачить можливість мирної угоди з Путіним, а США та Росія можуть перебудувати відносини через «комерційні можливості». Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф, який зустрічався з Володимиром Путіним у Петербурзі 11 квітня вже втретє, розповів ведучому телеканалу Fox News, що переговори про мирну угоду просуваються — а Росія і США мають шанс перебудувати відносини через «деякі переконливі комерційні можливості».

Ведучий телеканалу запитав, чи бачить Уіткофф, що з Путіним планується угода чи російський президент просто намагається виграти час, отримавши військову перевагу.

Спецпосланник Трампа відповів, що угода бачиться йому можливою.

«Мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але є ще набагато більше. <...> Це складна ситуація, вкорінена в деяких справді проблемних речах, що відбуваються між двома країнами, і я думаю, ми можемо бути на межі чогось, що буде дуже важливим для світу в цілому. Я вірю в це. Є шанс перебудувати відносини Росії та США через деякі переконливі комерційні можливості, які, я думаю, надають регіону реальної стабільності. Партнерство створює стабільність. Партнерство створює стабільність», — сказав Уіткофф.