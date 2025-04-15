ЗСУ відбили масований штурм військ РФ на Краматорському напрямку: окупанти наступали у п'ять хвиль

Знищена російська бронетехніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

5-та штурмова бригада ЗСУ спільно з 93-ю механізованою бригадою ЗСУ та пілотами підрозділу БПЛА «Фенікс» бригади «Помста» ДПСУ відбили масований штурм російських військ на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 5-ї ОШБр.



Окупанти пішли у масований наступ, сподіваючись прорвати українську оборону. Всього було п'ять хвиль штурму – чотири вранці, одна ввечері.



«В хронології бою є все, що може бути під час масштабного штурму: робота FPV-дронів по ворожій бронетехніці, скиди боєприпасів на голови окупантів, вибухи на мінних полях та артилерійське прикриття», – зазначили у бригаді.



В результаті українські військові знищили дев'ять одиниць бронетехніки, ще чотири – пошкодили, а також ліквідували російську піхоту.

Нагадаємо, що Сили спецоперацій ЗСУ провели наліт на російські позиції та взяли в полон окупантів.