Виїзд із окупації: як люди з простроченими паспортами стають жертвами перевізників

Колаж Новин Донбасу створено за допомогою штучного інтелекту

Останнім часом волонтерські організації все більш наполегливо б’ють на спалах щодо ризику, якому піддаються українці, що намагаються виїхати з окупації, скориставшись послугами приватних підприємців. Бо на жаль, деякі з них, заробляючи на небезпечних трансферах, зловживають складним становищем своїх пасажирів, не нехтуючи шантажем та вимаганням.

«Вирішимо за гроші»: волонтери фіксують схеми обману при виїзді з окупації

Волонтери розповідають, що почастішали випадки шахрайства з боку перевізників, які вивозять з тимчасово окупованої території (ТОТ) людей з протермінованими паспортами.

Представниця однієї з благодійних організацій пані Валентина підкреслює:

«На цих територіях люди перебувають під особливим ризиком. І це стосується не лише постійної загрози з боку російських окупантів. Інформування людей на ТОТ щодо можливостей виїзду, питань із документами і нюансами перетину кордону, наявних програм допомоги залишається обмеженим і несистемним. Це призводить до того, що люди не знають, як їм виїхати, до кого звернутися за допомогою, або в пошуках доступних варіантів зіштовхуються з шахраями, які користуються їх необізнаністю і розпачем».

На жаль, багато людей, які мають проблеми з документами, зокрема мова йде про протерміновані паспорти, не знають, що їх не пустять з Білорусі до України. Отримавши відмову на кордоні, вони очікувано переживають великий стрес і страх, бо не розуміють, як діяти далі. Натомість деякі перевізники радо користуються цією ситуацією: пропонують за гроші вирішити проблему — відвезти в консульство в Мінську і буцімто посприяти швидкому отриманню документа.

«Платна допомога» та реальні ризики: чому обіцянки перевізників не працюють і чим вони небезпечні

Пані Валентина розповідає про декілька випадків, як перевізники пропонували вирішити «складні питання»:

«Юнак їхав із ТОТ із перевізником і мав протермінований паспорт. На білоруському кордоні його не пропустили, після чого перевізник сказав, що допоможе за день зробити посвідку на повернення, і запросив за це значну суму коштів. Мама юнака звернулася до нас, поки її син був у Білорусі. Ми швидко підхопили хлопця, і наступного дня він вже отримав посвідчення й успішно перетнув кордон. Нам також відома історія, коли жінка їхала з перевізником із ТОТ до Польщі, але не мала закордонного паспорта. Без нього до Польщі її не пустили. Дві доби вона була без звʼязку, не знала, що робити і до кого звернутися, тож, була змушена знов повернутися в окупацію».

Звертаючись до людей, які мають бажання покинути ТОТ, волонтерка наголошує:

«Перевізники ніяк не можуть вплинути на процес отримання посвідчення на повернення. Всі люди із наявними, але протермінованими документами дуже швидко отримують посвідчення в посольстві, і стороння допомога із цим не потрібна. А все, що потрібно зробити — це звернутись у посольство, отримати посвідчення на повернення, і потім із чинним документом перетинати кордон».

Чий вибір, того й відповідальність

Люди, які планують виїзд із ТОТ, мають самі вирішувати, що їм робити: звернутися до волонтерських організацій або шукати приватного перевізника, але чий вибір — того й відповідальність. Якщо обрали другий варіант, то перш ніж рушати в дорогу, треба не тільки ретельно підходити до вибору перевізника, а й дізнатися максимум інформації про документи, нюанси перетину кордону та інші важливі питання.



В чат-боти організацій, які вже мають довіру, звертаються родичі людей, які знаходяться на ТОТ, і лишають заявку на їх евакуацію. Після цього волонтери зв'язуються з заявниками, дізнаються деталі, щоб зрозуміти, як ефективно допомогти конкретній людині. До того ж і сарафанне радіо ніхто не скасовував: контакти волонтерських організацій українці передають з вуст у вуста, рідним та знайомим.

«Зрозуміло, що люди на ТОТ живуть і приймають рішення під тиском дуже несприятливих обставин. Тому нерідко рішення у них змінюються. — підкреслює пані Валентина. — Так, один хлопець в понеділок залишив нашій організації заявку на допомогу у виїзді, але так і не відповів, коли з ним намагалися звʼязатися координаторки. Що з цим хлопцем сталося, нам не відомо» — каже представниця однієї з благодійних організацій.

«Люди, будьте обережні!»

За словами волонтерки, щомісяця її організація отримує майже 100 заявок, приблизно чверть з них саме з евакуації. Весь шлях — від населеного пункту, де людина перебуває, до підконтрольної території України або однієї з європейських країн, відбувається за дистанційної підтримки волонтерів. Вони прокладають оптимальний маршрут, здійснюють інформаційний супровід і навіть оплачують квитки на автобуси, потяги, іноді — на літаки, якщо люди не мають на це фінансової спроможності. Так рік тому одна з маріупольських родин, що зовсім не мала грошей, змогла возз'єднатися з родичами на підконтрольній Україні території.



Тим часом люди активно звертаються й до приватних перевізників. Об’єктивно кажучи, частина з них благополучно дістається місця призначення за умови вдалого проходження пасажирами російської фільтрації та наявності у них необхідних документів. А частина опиняється в біді.

«Люди будьте обережні, — попереджає в одному з телеграм-каналів один з користувачів. — Серед перевізників багато аферистів. Є така жінка Анжела бере передплату, а потім міняє ваш маршрут, підставляючи під дуже складну ситуацію!»

В соцмережах багато подібних історій. Широко відомий випадок, коли перевізник кинув свою пасажирку на заправці в Росії, попередньо взявши за послуги 500 доларів.



То чи можна розраховувати на надійний варіант? Так, якщо звертатися до тих, хто прагне не заробити, а допомогти.



Наприклад, у проект Helping to leave. Він реалізується благодійними організаціями Helping to leave, zs (Чехія) та «БФ Допомагаємо виїхати» (Україна), а також незалежними волонтерами.

Евакуація з окупованих територій безкоштовна. Фото: Helping to Leave