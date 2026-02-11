Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке

Скриншот: Илья Емельянов

В оккупированной Донецкой области вице-премьером по «жизнеобеспечению» назначили Илью Емельянова — бывшего командира 114-й мотострелковой бригады, известной практикой так называемых «обнулений» военнослужащих.



О назначении сообщил главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин. Он назвал Емельянова «героем республики». Ранее Пушилин неоднократно публично называл Емельянова «легендарным».

114-я бригада фигурировала в расследовании «Верстки» под названием «Обнулители»: в подразделении применялись карательные практики в отношении неугодных солдат. Бригада считается одной из самых кровавых в ВС РФ.



Подразделение сформировано на базе донецкого бандформирования «Восток», которым руководил Александр Ходаковский — бывший командир донецкого подразделения «Альфа» СБУ.



Из-за крайней жестокости и регулярной отправки собственных и преданных военнослужащих в «мясные» штурмы среди военных распространилась циничная версия, что «днровское» руководство бригады якобы фактически играет на руку Украине, ускоряя «утилизацию» своих солдат.

По данным проекта «Хочу найти», на начало 2025 года подтверждена гибель 2 913 военнослужащих 114-й ОМСБр, при этом тысячи числятся пропавшими без вести; учет потерь за 2022 год практически отсутствует.

Подразделение входит в топ-10 по числу обращений родственников о розыске. Теперь бывший командир этого соединения будет отвечать за «жизнеобеспечение» оккупированных территорий.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о военных преступниках из Луганщины, которые обвиняются в похищениях и пытках гражданских.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»