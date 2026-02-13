429 ОБрСБС «Ахиллес».

Во время майских учений Hedgehog 2025 украинские операторы дронов показали высокую эффективность против сводной боевой группы НАТО численностью несколько тысяч военнослужащих, включая британские и эстонские подразделения. Об этом сообщает издание «Милитарный».



По данным The Wall Street Journal, в сценарии механизированного наступления боевой группы НАТО не были учтены действия украинских дронов, из-за чего перемещения союзников стали прозрачными для наблюдения и условного поражения.



Всего за полдня небольшое украинское подразделение атаковало 17 единиц бронетехники и нанесло удары по 30 другим целям, используя современную систему Delta, координирующую удары в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.



«Подразделения НАТО двигались без маскировки, разворачивали палатки и бронетехнику, фактически раскрывая свои позиции. Всё это было условно уничтожено», — рассказал один из участников учений.



Координатор беспилотных систем Эстонской лиги обороны Айвар Ганниотти назвал результаты для НАТО «ужасающими»: силы условного противника смогли «вывести из строя два батальона за один день», тогда как подразделения НАТО так и не добрались до украинских операторов дронов.



Ранее военная симуляция, проведённая в Германии, показала, что даже ограниченный контингент российских войск способен поставить Североатлантический альянс в крайне уязвимое положение.