Украинские дроны «разбили» натовскую боевую группу на учениях
13 февраля 2026, 18:07

Украинские дроны «разбили» натовскую боевую группу на учениях

Во время майских учений Hedgehog 2025 украинские операторы дронов показали высокую эффективность против сводной боевой группы НАТО численностью несколько тысяч военнослужащих, включая британские и эстонские подразделения. Об этом сообщает издание «Милитарный».

По данным The Wall Street Journal, в сценарии механизированного наступления боевой группы НАТО не были учтены действия украинских дронов, из-за чего перемещения союзников стали прозрачными для наблюдения и условного поражения.

Всего за полдня небольшое украинское подразделение атаковало 17 единиц бронетехники и нанесло удары по 30 другим целям, используя современную систему Delta, координирующую удары в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.

«Подразделения НАТО двигались без маскировки, разворачивали палатки и бронетехнику, фактически раскрывая свои позиции. Всё это было условно уничтожено», — рассказал один из участников учений.

Координатор беспилотных систем Эстонской лиги обороны Айвар Ганниотти назвал результаты для НАТО «ужасающими»: силы условного противника смогли «вывести из строя два батальона за один день», тогда как подразделения НАТО так и не добрались до украинских операторов дронов.

Ранее военная симуляция, проведённая в Германии, показала, что даже ограниченный контингент российских войск способен поставить Североатлантический альянс в крайне уязвимое положение

