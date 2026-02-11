РосСМИ сообщили, что проблему водоснабжения оккупированного Донбасса удалось частично решить за счет подземных источников. По утверждению российских властей, в результате многолетних геологических исследований были подтверждены запасы подземных вод на территории группировки «ДНР» и «ЛНР».

В Госдуме заявили, что «трехлетние работы по переоценке запасов подземных вод завершились в 2025 году в «ДНР», подтверждены запасы по 14 месторождениям». Аналогичная переоценка в Луганской области находится на завершающей стадии.



Российские чиновники утверждают, что исследования велись на протяжении нескольких лет, а к ним привлекались в том числе ученые из Сибири. По их данным, под Донецком якобы выявлены водоносные горизонты, которые «пригодны для использования после очистки».



Заявленные подземные источники рассматриваются как альтернатива каналу «Северский Донец — Донбасс», который серьезно пострадал в результате боевых действий и инфраструктурного кризиса. Параллельно, как сообщается, изучается возможность использования шахтных вод, считающихся непригодными для хозяйственного потребления.



В Москве подчеркивают, что новые источники воды в первую очередь планируется использовать для обеспечения малых населенных пунктов и отдельных районов городов, где дефицит ощущается наиболее остро.



Внедрение систем водозабора намечено на 2026 год, после чего аналогичные работы якобы хотят распространить на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Что заявляют о «безвредности» воды



Российские чиновники и СМИ утверждают, что подземные воды соответствуют санитарным нормам после очистки; современные фильтрационные системы позволяют удалять соли, тяжелые металлы и техногенные примеси; контроль качества воды будет осуществляться «на постоянной основе».



При этом даже в официальных заявлениях подчеркивается, что без очистки значительная часть воды непригодна для питья, особенно в районах с шахтным прошлым.



Независимые международные исследования для этих источников не публиковались, поэтому экологические риски, связанные с затопленными шахтами и промышленным загрязнением Донбасса, остаются неизвестными.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Волынец сообщал, что оккупационные администрации получили приказ готовить инфраструктуру Мариуполя, Донецка и близлежащих населенных пунктов к обеспечению населения «технической водой» — фактически шахтной водой из систем откачки.



