В Украине будут проводить эвакуацию детей без согласия родителей из территорий активных боевых действий
13 февраля 2026, 20:20

В Украине будут проводить эвакуацию детей без согласия родителей из территорий активных боевых действий

Верховная Рада одобрила законопроект №12353, который дает право эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки.

«Это давно назрела законодательная инициатива с учетом необходимости усовершенствования законодательства в сфере эвакуации гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий, в частности детей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и других категорий населения», — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

По его словам, более года этот законопроект проходил процедуры согласования и поиска оптимальных механизмов обеспечения безопасности, прежде всего для тех категорий лиц, которые через возраст не могут самостоятельно позаботиться о собственной безопасности.

Как отмечается, решение о проведении обязательной эвакуации населения принимается военными администрациями по предложению военного командования на соответствующей территории.

Согласно проекту закона, обязательная эвакуация детей осуществляться вместе с родителем или законным представителем с участием органов опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции. Если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, полиция увозит без их согласия. Далее правоохранители передают ребенка органам опеки.

Ранее мы писали, что из прифронтовой Дружковки спецподразделение полиции «Белые ангелы» эвакуировало еще троих детей

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

