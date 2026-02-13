Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов

Силы обороны Украины атаковали военные объекты на оккупированных территориях, в частности в Запорожской области и Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«В районах Солодководного и Любимовки поражены сосредоточение живой силы оккупантов; в районах Токмака и Михайловки, пункты дислокации операторов БПЛА», — говорится в сообщении.



Кроме того, 12 февраля Силы обороны ударили по радиолокационной станции 55Ж6У «Небо-У».



Напомним, в Минобороны РФ заявляли, что утром российская ПВО якобы «сбила девять украинских БПЛА самолетного типа» в Республике Коми.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

