Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё

На временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Васильевском районе, оккупационная администрация заставляет глав сельских громад передавать списки жителей, выехавших из-за боевых действий. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



После этого в дома приезжают представители оккупационной власти под предлогом «инвентаризации» или «опечатывания». На практике происходит замена замков, изъятие бытовой техники и любого ценного имущества.



В движении сопротивления отмечают, что в ответ на вопросы владельцев им заявляют, будто вещи «вывезены на хранение» или что жильё использовалось «для нужд военных».



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Госдуме РФ предлагали ввести мораторий на отчуждение недвижимости на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до окончания так называемой «СВО».



Кроме того, появлялась информация о планах России переселять жителей оккупированных украинских территорий в Сибирь.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»