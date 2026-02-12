Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
12 февраля 2026, 14:24

На временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Васильевском районе, оккупационная администрация заставляет глав сельских громад передавать списки жителей, выехавших из-за боевых действий. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

После этого в дома приезжают представители оккупационной власти под предлогом «инвентаризации» или «опечатывания». На практике происходит замена замков, изъятие бытовой техники и любого ценного имущества.

В движении сопротивления отмечают, что в ответ на вопросы владельцев им заявляют, будто вещи «вывезены на хранение» или что жильё использовалось «для нужд военных».

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Госдуме РФ предлагали ввести мораторий на отчуждение недвижимости на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до окончания так называемой «СВО».

Кроме того, появлялась информация о планах России переселять жителей оккупированных украинских территорий в Сибирь.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Запорожская область
«национализация» жилья на ВОТ
Жовта Стрічка

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
