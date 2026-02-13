ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине

Украинские военные в ночь на 13 февраля поразили район сосредоточение военной техники российских оккупантов на захваченной Донетчине, в районе поселка Камышуваха. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Селидово, поражен состав материально-технических средств россиян.



Напомним, в Минобороны РФ заявляли, что утром российская ПВО якобы «сбила девять украинских БПЛА самолетного типа» в Республике Коми.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

