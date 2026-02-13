По всей Украине будут выключать свет — Укрэнерго

В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут выключать свет. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Как отмечается, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — можно узнать на официальных страницах облэнерго», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве энергетики восстановили электроснабжение для около 100 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
