По всей Украине будут выключать свет — Укрэнерго

Графики будут действовать в Украине 14 февраля

В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут выключать свет. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Как отмечается, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.



«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — можно узнать на официальных страницах облэнерго», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Киеве энергетики восстановили электроснабжение для около 100 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях