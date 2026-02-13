В Белгородской области РФ пострадала женщина при детонации дрона

Белгродская область попала под обстрел. Фото: Вячеслав Гладков

В пятницу, 13 февраля, в Белгородской области, в селе Графовка, в результате детонации дрона пострадала жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, женщине с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки оказана первая помощь в местной амбулатории. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.





Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление.



Ранее мы писали, что Белгородская область РФ попала под обстрел, в результате атаки в регионе действуют веерные отключения электроэнергии.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

