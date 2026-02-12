FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию

Момент уничтожения FPV-дрона над гражданскими в Константиновке.

В сети появились кадры из Константиновки, над которой с высокой интенсивностью действуют вражеские FPV-дроны. Российские беспилотники практически не покидают небо над городом, создавая постоянную угрозу для мирных жителей.

FPV-дрон над гражданскими в Константиновке.

На видео видно, как трое гражданских пешком покидают Константиновку в сторону Дружковки. Другого выхода у них уже нет — транспорт не ходит, а находиться в городе становится смертельно опасно.