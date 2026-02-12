FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию

В сети появились кадры из Константиновки, над которой с высокой интенсивностью действуют вражеские FPV-дроны. Российские беспилотники практически не покидают небо над городом, создавая постоянную угрозу для мирных жителей.
FPV-дрон над гражданскими в Константиновке.
На видео видно, как трое гражданских пешком покидают Константиновку в сторону Дружковки. Другого выхода у них уже нет — транспорт не ходит, а находиться в городе становится смертельно опасно.
— Ребята, до Дружковки ещё далеко?
— Километров десять…
На основных маршрутах эвакуации работают бойцы мобильной огневой группы бригады «Хищник». Здесь они устраивают засады на дроны и уничтожают цели буквально над головами мирных людей.
В одной из точек, где виден сгоревший наземный роботизированный комплекс, военные замечают очередной FPV в небе и поражают его. Следом сбивают ещё несколько беспилотников.
Гражданские разбегаются в разные стороны — они знают, что российские FPV-дроны уже неоднократно атаковали мирных жителей. А впереди у них ещё около десяти километров пешком под угрозой новых ударов.
Ранее бригада «Хищник» за неделю сбила 31 вражеский дрон в Константиновке. Напомним, бойцы также показали опасную дорогу, ведущую от позиций в прифронтовом городе.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»