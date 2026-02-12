Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский

Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить передачу пакетов помощи, в частности противовоздушную оборону. Сейчас в Киеве, Одессе, Днепре и области, также в некоторых других наших регионах продолжается восстановление после российского удара.



«Нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Эта ключевая задача сейчас не только для Украины, но и для всех в Европе. Россияне не должны привыкнуть к тому, что их ракеты и «шахеды» им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому необходима поддержка для Украины», — отметил он.



По словам Зеленского, требуется достаточное давление на Россию, также требуется завершение войны гарантированной безопасностью. «Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями и такими же массированными атаками против других европейских государств, как мы сейчас отражаем в Украине», — уточнил глава государства.



Отметим, что ПВО сбила 213 целей в Украине.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях