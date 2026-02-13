Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину

Спасение пожилой женщины после обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео

12 февраля российские захватчики нанесли удар по жилому сектору города Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелись два частных дома. Во время проведения разведки бойцы ГСЧС обнаружили в частично разрушенном доме маломобильную женщину 1940 года рождения. Ее вынесли из дома и доставили в больницу.



В связи с угрозой повторного обстрела спасатели были вынуждены прекратить тушение пожара.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко