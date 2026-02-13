Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи
13 февраля 2026, 13:43

Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Китая Ван И. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай согласился предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на министра Андрея Сибигу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. На встрече Пекин принял решение предоставить Украине новый пакет гуманитарной энергетической поддержки.

«Мы сосредоточились на развитии взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе уважения территориальной целостности. Я подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне», – отметил Андрей Сибига.

Глава МИД Украины также сообщил, что стороны обсудили мирные инициативы и роль Китая в содействии прекращению войны.

«Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и убытках, понесенных китайскими компаниями из-за российских ударов. Также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил за приглашение посетить Китай», – добавил Сибига.

Напомним, Европейская комиссия готовит обновление Закона о цифровых сетях (Digital Networks Act), которое предусматривает ограничения или поэтапный запрет доступа китайских поставщиков к критической инфраструктуре ЕС.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Ван И Андрей Сибига
Места
Мюнхен
Прочее
прекращение войны мирные инициативы пакет гуманитарной энергетической помощи Торговля с Китаем
Организации
МИД Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
все новости
13:43
Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи
13:41
Пылесосы с мешком: как выбрать под дом (реклама)
13:23
Переговоры в формате РФ–США–Украина пройдут в Женеве
12:32
В Украине планируют ввести базовую пенсию не менее 6000 грн
12:23
Российские войска продвинулась вблизи Часового Яра – DeepState
12:00
Удар по дому в Краматорске: в ГВА рассказали, в каком состоянии раненые мама и бабушка погибших братьев
11:55
Симуляция показала: 15 тыс. солдат РФ могут парализовать НАТО
11:22
Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
10:13
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли пять человек, еще 12 – ранены
09:39
РФ атаковала Украину «Искандером» и 154 дронами: ПВО сбила 111
09:34
«Шахеды» ночью массированно атаковали порт в Одесской области: один человек погиб, еще шесть – ранены
09:06
Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск: разрушены и повреждены более 10 домов
08:55
Армия РФ ударила по дому в Краматорске: погибли три брата, ранены их мама и бабушка
22:26
Зеленский заявил, что лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор
21:36
Завтра по всей Украине будут применяться ограничения света — «Укрэнерго»
21:12
Белгородская область РФ частично осталась без света из-за удара
20:41
Силы обороны обнаружили тела оккупантов из Нигерии в Луганской области
19:45
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
19:12
Стало известно, сколько в Славянске потратят на антидроновые сети
все новости
ВИДЕО
ВС РФ потеряли Starlink и тянут Wi-Fi-связь по ЛЭП. Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
13 февраля, 11:22
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ. Фото: скриншот Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
12 февраля, 19:45
Момент уничтожения FPV-дрона над гражданскими в Константиновке. FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
12 февраля, 17:37
Скопление захватчиков в Покровске. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры
12 февраля, 17:19
Эвакуация детей из Дружковки. Фото: Нацполиция Украины Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
12 февраля, 15:30
Последствия российских обстрелов Донецкой области ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
12 февраля, 14:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор