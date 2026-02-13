Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи

Китай согласился предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на министра Андрея Сибигу.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. На встрече Пекин принял решение предоставить Украине новый пакет гуманитарной энергетической поддержки.
«Мы сосредоточились на развитии взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе уважения территориальной целостности. Я подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне», – отметил Андрей Сибига.
Глава МИД Украины также сообщил, что стороны обсудили мирные инициативы и роль Китая в содействии прекращению войны.
«Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и убытках, понесенных китайскими компаниями из-за российских ударов. Также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил за приглашение посетить Китай», – добавил Сибига.
Напомним, Европейская комиссия готовит обновление Закона о цифровых сетях (Digital Networks Act), которое предусматривает ограничения или поэтапный запрет доступа китайских поставщиков к критической инфраструктуре ЕС.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
