Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры

Скопление захватчиков в Покровске. Фото: кадр из видео

147-я артиллерийская бригада ВСУ нанесла удар по скоплению российских оккупантов на юго-востоке города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Район гаражного кооператива ВС РФ использовали для накопления личного состава, автомобилей и мототехники.



«Противника обнаружила аэроразведка 147-й артбригады. После этого артрасчет нанес поражение 155-мм боеприпасами», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что БПЛА ночью атаковали оккупированный Луганск, в результате чего под удар могла попасть подстанция, часть районов осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко