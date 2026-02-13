Оккупанты получили приказ уничтожать гражданское население в Донецкой области

Российские военнослужащие совершили очередное военное преступление, они получили приказ уничтожать гражданское население в районе населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



В радиоперехвате, полученном специалистами ГУР МО Украины, зафиксированы новые свидетельства целенаправленного уничтожения гражданского населения временно оккупированных территорий Украины.



«Давай там одно большое небо слушают и готовится две двоечки, одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане. Вот это здание большое», — говорит россиянин в перехваченном разговоре.



ГУР МО Украины идентифицировало подразделение, которому был отдан преступный приказ — это отряд бывших заключенных «Шторм» в составе 57-й отдельной мотострелковой бригады России.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

