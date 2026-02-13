Гибель братьев от удара РФ в Краматорске: спасатели доставали тело ребенка из-под завалов дома

Последствия атаки на Краматорск. Фото: ГСЧС

Вечером 12 февраля российские войска атаковали город Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



БПЛА попал в частный дом. Под завалами дома оказался ребенок. Во время проведения аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС достали из-под завалов тело восьмилетнего мальчика.



Также спасатели разобрали две тонны поврежденных строительных конструкций и потушили пожар на площади 15 квадратных метров. Работы завершены.



Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что вечером город атаковали беспилотником и авиабомбами.



Полностью разрушены три частных дома. Повреждены 76 частных домов и газопровод.

Напомним, что в результате этого удара погибли три брата – два 19-летних парня и восьмилетний мальчик. Их 43-летняя мама и 65-летняя бабушка получили ранения. Также известно о погибшем мужчине.



В ГВА рассказали, в каком состоянии пострадавшие мама и бабушка погибших братьев.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко