В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов

Новый «заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР» Дорджи Ильджирингов. Фото: «Правительство ЛНР»

Новым «заместителем министра строительства и ЖКХ ЛНР» назначен уроженец Республики Калмыкия РФ Дорджи Ильджирингов. Об этом стало известно из заявления так называемого «Правительства ЛНР».



Ильджирингов родился в 1980 году.



В разные годы возглавлял предприятия и учреждения в администрации города Элиста по направлениям: строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и благоустройство территорий.



В 2020-2023 годах работал в должности первого заместителя министра строительства Республики Калмыкия.



Стоит отметить, что Кремль в последние годы активно назначает уроженцев РФ на «руководящие должности» в своих псевдоадминистрациях на оккупированных территориях. Таким образом Москва пытается вытеснить местных со всех «сфер жизни» в оккупации, в том числе отстранить от принятия решений.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко