ВСУ продвинулись в Харьковской области – ISW

Украинские войска недавно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в южной части села Богуславка.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки зафиксировали одно боестолкновение.
Напомним, что 11 февраля аналитики ISW сообщили о продвижении украинской армии под городом Доброполье на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко