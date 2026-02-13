ВСУ продвинулись в Харьковской области – ISW

Ситуация в районе Богуславки. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в южной части села Богуславка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки зафиксировали одно боестолкновение.

Напомним, что 11 февраля аналитики ISW сообщили о продвижении украинской армии под городом Доброполье на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко