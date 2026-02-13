Российский дрон ударил по машине аварийной бригады в Краматорске: ранены три человека

12 февраля в 14:40 российская армия ударила по автомобилю аварийной бригады на окраинах города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Для атаки захватчики использовали беспилотник.



В результате удара ранения получили трое мужчин 1969, 1988 и 1993 годов рождения.

Напомним, что в ГВА рассказали, в каком состоянии раненые мама и бабушка погибших братьев в результате обстрела Краматорска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко