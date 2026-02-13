В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие

В оккупированном Геническе в местной станции юных техников прошла очередная встреча в рамках так называемого «военно-патриотического воспитания», которое российская оккупационная власть проводит всё активнее. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



По данным активистов, на мероприятии присутствовали представители оккупационной администрации, а также руководитель регионального штаба российской организации «Юнармия» Никита Поляков.



Во время встречи детям демонстрировали боевое оружие — автомат Калашникова и пистолет Макарова. Причём оружие показывали даже ученикам младших классов.



«Боевое оружие демонстрировали даже самым маленьким школьникам. Это указывает на целенаправленную попытку милитаризировать детей с раннего возраста», — говорится в сообщении движения сопротивления.



Активисты подчёркивают, что подобные мероприятия являются частью системной политики РФ по идеологической обработке и вовлечению детей с оккупированных территорий в военную пропаганду.

Ранее сообщалось, что в оккупированных школах Херсонской области российские захватчики обучают детей пользоваться оружием в рамках псевдопатриотических программ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»