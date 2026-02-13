Умеров раскрыл состав украинской делегации в Женеве

Умеров подтвердил переговоры в Женеве и раскрыл состав делегации

Украинская делегация уже приступила к подготовке к переговорам в Женеве. Президент Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.



По его словам, в состав делегации войдут также Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.



«Команда сформирована на базе военной, политической и сохранности составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и продолжительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе», — уточнил он.



Кроме того, по информации российских СМИ, в переговорах примет участие Кирилл Дмитриев. Также состав российской делегации будет включать не менее 15 человек.



Ранее мы писали, что новый раунд трехсторонних переговоров об окончании войны состоится 17–18 февраля в Женеве.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

