РФ атаковала детскую больницу в Сумах двумя дронами

Российские войска нанесли удар по территории больницы в областном центре — под атаку попал медицинский объект, где проходят лечение дети. Об этом сообщили в городской военной администрации города Сумы.



По данным ГВА, после 12:00 противник применил два ударных беспилотника с интервалом около получаса. Оба дрона поразили территорию медицинского учреждения.



«Дети и медицинский персонал находятся в укрытии. Предварительно — без пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался. В здании повреждены десятки окон. Все последствия атаки уточняются», — сообщили представители городской администрации.



На месте работают экстренные службы, проводится обследование повреждений и оценка нанесённого ущерба.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»