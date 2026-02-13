Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ атаковала детскую больницу в Сумах двумя дронами
13 февраля 2026, 15:35

РФ атаковала детскую больницу в Сумах двумя дронами

РФ атаковала детскую больницу в Сумах двумя дронами

Российские войска нанесли удар по территории больницы в областном центре — под атаку попал медицинский объект, где проходят лечение дети. Об этом сообщили в городской военной администрации города Сумы.

По данным ГВА, после 12:00 противник применил два ударных беспилотника с интервалом около получаса. Оба дрона поразили территорию медицинского учреждения.

«Дети и медицинский персонал находятся в укрытии. Предварительно — без пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался. В здании повреждены десятки окон. Все последствия атаки уточняются», — сообщили представители городской администрации.

На месте работают экстренные службы, проводится обследование повреждений и оценка нанесённого ущерба.

Ранее стало известно, что в Краматорске дом разрушен российским обстрелом: пострадавшие мама и бабушка погибших братьев в средней тяжести.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Сумы
Прочее
Атака БПЛА Гражданская инфраструктура Военные преступления РФ удар по больнице детская больница

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
все новости
17:34
В Белгородской области РФ пострадала женщина при детонации дрона
17:27
В Ростове уничтожен склад с комплектующими для 6 тысяч FPV-дронов
16:52
ВСУ продвинулись в Харьковской области – ISW
15:57
Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:37
Гибель братьев от удара РФ в Краматорске: спасатели доставали тело ребенка из-под завалов дома
15:35
РФ атаковала детскую больницу в Сумах двумя дронами
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
14:22
Российский дрон ударил по машине аварийной бригады в Краматорске: ранены три человека
13:43
Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи
13:41
Пылесосы с мешком: как выбрать под дом (реклама)
13:23
Переговоры в формате РФ–США–Украина пройдут в Женеве
12:32
В Украине планируют ввести базовую пенсию не менее 6000 грн
12:23
Российские войска продвинулась вблизи Часового Яра – DeepState
12:00
Удар по дому в Краматорске: в ГВА рассказали, в каком состоянии раненые мама и бабушка погибших братьев
11:55
Симуляция показала: 15 тыс. солдат РФ могут парализовать НАТО
11:22
Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
10:13
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли пять человек, еще 12 – ранены
09:39
РФ атаковала Украину «Искандером» и 154 дронами: ПВО сбила 111
все новости
ВИДЕО
Спасение пожилой женщины после обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
13 февраля, 15:57
ВС РФ потеряли Starlink и тянут Wi-Fi-связь по ЛЭП. Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
13 февраля, 11:22
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ. Фото: скриншот Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
12 февраля, 19:45
Момент уничтожения FPV-дрона над гражданскими в Константиновке. FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
12 февраля, 17:37
Скопление захватчиков в Покровске. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры
12 февраля, 17:19
Эвакуация детей из Дружковки. Фото: Нацполиция Украины Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
12 февраля, 15:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор