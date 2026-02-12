Оккупанты планируют восстановить железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком. Сначала движение откроют на участке «Донецк–Волноваха», а полноценное сообщение обещают к «курортному сезону», сообщает Мариупольский горсовет.



Отмечается, что оккупанты не рассказывают об экологическом коллапсе: Азовское море переполнено сточными водами и промышленными отходами, что уже привело к массовой гибели рыбы и распространению инфекционных заболеваний.



Украинские чиновники подчеркивают, что железная дорога, вероятно, будет использоваться для перевозки военной техники и вывоза зерна и металла с мариупольских металлургических комбинатов «Азовсталь» и «Ильича».



Ранее «Новости Донбасса» отмечали, что Мариуполь, который российские оккупанты показывают как «символ восстановления», на самом деле стал полигоном для экономики оккупации. Напомним, оккупационный «мэр» Мариуполя заявил о возможном создании на «Азовстали» постиндустриального парка.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»