Переговоры в формате РФ–США–Украина пройдут в Женеве

Переговоры РФ–США–Украина — иллюстративное фото. Создано ИИ.

Новый раунд трёхсторонних переговоров об окончании войны состоится 17–18 февраля в Женеве. Встреча пройдёт в формате Россия — Украина — США.



Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



По его словам, российскую делегацию на переговорах возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский.



Ожидается, что основной темой встречи станут возможные шаги по урегулированию войны и обсуждение дальнейших дипломатических механизмов.



Представители Украины и США на данный момент официально не комментировали информацию о деталях встречи и составе делегаций.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»