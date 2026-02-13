В Ростове уничтожен склад с комплектующими для 6 тысяч FPV-дронов

OSINT-аналитики сообщества «КиберБорошно» подтвердили поражение логистического объекта в промышленной зоне города Ростов-на-Дону в ночь с 13 на 14 января. По предварительным данным, в результате удара были уничтожены комплектующие для около шести тысяч FPV-дронов.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подтверждено уничтожение не менее трех морских контейнеров с FPV-дронами и их компонентами. Еще несколько контейнеров получили серьезные повреждения.
Ранее считалось, что целью атаки были резервуары с нефтепродуктами. Однако новый анализ архивных видеозаписей и спутниковых снимков существенно скорректировал первоначальную версию.
«Речь идет не о топливных емкостях, а о логистическом складе. Объект принимал морские контейнеры из Китая и других стран и обеспечивал дальнейшую наземную логистику. Вероятно, там хранились комплектующие для предприятий финальной сборки БПЛА», – отмечают аналитики.
Rostov, after uavs attack pic.twitter.com/KOGEQNxzEg— Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 13, 2026
Спутниковые данные указывают, что возгорание началось внутри здания, что нехарактерно для падения обломков. Также зафиксировано полное прекращение работы логистического узла и серьезные разрушения инфраструктуры.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
