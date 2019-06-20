У Зеленского рассказали, что «Роттердам+» уже не применяется на практике

Формула «Роттердам+» уже по факту уже не используется для определения цены угля в себестоимости электроэнергии тепловых электростанций, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

«Тариф тепловой генерации формируется по остаточному принципу. И в связи с тем резонансом, который был вокруг этой формулы, был принят ряд решений, которые привели к тому, что осталось мало денег на тепловую генерацию, то есть меньше, чем нужно для покрытия этой формулы ’’ Роттердам +», - сказал он в эфире «Украинского радио».



На странице в Facebook Герус привел график тарифов на отпуск э/э тепловых электростанций, согласно которому в третьей декаде мая он составил 1,53 грн за кВт-ч, в первой декаде июня — 1,43 грн за кВт-ч, что, соответственно на 24% и 29% ниже прогнозного показателя на первое полугодие (2 грн за кВт-ч). Эти тарифы также ниже на 17% и 24%, чем в соответствующие периоды прошлого года.

Таким образом, в июне угольные ТЭС получат на 1,5 млрд грн меньше, чем получили бы при использовании формулы «Роттердам+», а в целом во втором квартале — на 3 млрд грн меньше, подсчитал представитель президента в правительстве.

«Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется также затянуть пояс», — выразил удовлетворение Герус по поводу сложного финансового положения ТЭС.